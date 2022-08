Il Comune di Sassuolo ha previsto delle agevolazioni TARI 2022 al fine di contenere le difficoltà economiche emerse anche a causa dell’emergenza sanitaria COVID.

Utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche – non appartenenti alle categorie 1,4,7,8,22,23 e 24 per le quali è prevista una riduzione d’ufficio – che hanno subito un calo di fatturato derivante dalla crisi dovuta alla pandemia riscontrabile da un corrispondente calo medio del fatturato nel 2021 rispetto al 2019 di almeno il 20%, è prevista una riduzione fino ad un massimo del 25% della tassa rifiuti.

Utenze domestiche

Per le utenze domestiche sono previste due differenti riduzioni in base alla fascia di ISEE del nucleo familiare (valore massimo € 10.000,00).

Le suddette agevolazioni saranno riconosciute a seguito di presentazione istanza da parte del contribuente entro l’8 settembre 2022 e verranno inserite nell’avviso di saldo -conguaglio.

Per informazioni, contattare il Servizio Entrate tel. 0536-880444, email: tari@comune.sassuolo.mo.it