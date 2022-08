Acer Reggio Emilia ha aperto una manifestazione di interesse per la ricerca di un professionista o di uno studio di professionisti esperti in grado di valutare le proposte di fornitura di energia (luce e gas) e telecomunicazioni (gestori telefonici) in ambito business e privato (per i locatari dell’Azienda casa).

L’attività, che si configura come di brokeraggio, comprende anche la eventuale e conseguente stipula contrattuale con il gestore individuato come più conveniente.

I soggetti interessati dovranno essere, in caso di esperto libero professionista, in possesso di diploma o laurea ed avere una esperienza comprovata nella consulenza ad aziende in materia di forniture nei settori specifici. Costituiranno titoli preferenziali aver svolto incarichi analoghi per altre Aziende ed Enti, in particolare pubblici, essere in possesso di certificazioni e iscrizioni ad albi professionali specifici, offrire la gratuità del servizio di consulenza.

Al professionista o allo studio di professionisti esperti viene richiesto di effettuare l’analisi preventiva delle utenze e dei contratti attivi e in corso di stipula in capo ad Acer o riconducibili all’Azienda, individuare eventuali criticità, ottimizzare le soluzioni contrattuali, gestire i rapporti con i fornitori prescelti, monitorare le forniture e gli adempimenti contrattuali.

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo mail direzione@acer.re.it entro venerdì 2 settembre e dovranno essere corredate dal curriculum vitae del professionista o dalla presentazione dello studio professionale dal quale si evincano i titoli preferenziali indicati.

Acer Reggio Emilia, dopo la scadenza del termine di presentazione, si riserva di convocare i candidati per un colloquio di approfondimento.

I dettagli dell’avviso pubblico sul sito www.acer.re.it

Per ulteriori informazioni: Ufficio Appalti, Economato, Segreterie – Email: ufficiolegale@acer.re.it Tel. 0522.236611 (centralino)