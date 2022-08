È stato pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico il bando di gara per i lavori di miglioramento sismico della scuola don Mazzoni di Corlo, che ospita dieci classi della primaria e una sezione del nido Alice.

Gli interventi riguarderanno le strutture orizzontali in elevazione e in fondazione, con l’aggiunta di armature, e le strutture verticali dove specialmente nel caso delle murature si prevedono interventi attraverso l’esecuzione di intonaco armato. La copertura sarà rafforzata da ulteriori travi in acciaio. Previsto inoltre il rifacimento di tutti i servizi igienici e l’ampliamento del terminale mensa, che consentirà la cottura in loco. Sarà inserito un controsoffitto anti-sfondellamento per condizioni di sicurezza e confort acustico ottimali, e tutti gli interni saranno ritinteggiati. Infine, sarà installato un impianto con luci LED in tutti gli spazi comuni e un impianto fotovoltaico per il conseguimento di un significativo risparmio energetico della struttura.

Il costo dell’intervento è di 1 milione e 250mila euro, dei quali 1 milione e 140mila finanziati dal Ministero dell’Interno attraverso fondi del PNRR.

Per tutta la durata dei lavori le classi della primaria Don Mazzoni saranno trasferite nella scuola Palmieri di Magreta, dove nel corso dell’estate sono stati effettuati lavori per adeguare e ottimizzare gli spazi esistenti, realizzando nuovi laboratori.

Con questo cantiere si rinnova l’attenzione dell’amministrazione comunale di rendere la scuola al centro di ogni pianificazione e investimento, nella direzione di creare ambienti sempre più sicuri e sostenibili. I lavori avranno una durata di circa 320 giorni. Gli interessati dovranno presentare l’offerta entro le ore 12 del 19 settembre 2022.