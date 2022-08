“Nonostante gran parte dell’attenzione generale si concentri prevalentemente sulle elezioni politiche del prossimo mese, noi, in quanto lista civica sganciata dai partiti, continuiamo a focalizzarci su Sassuolo”, cosi Sassuolo al Centro – 2024.

“Proprio ieri abbiamo avuto modo di leggere due importanti novità: da un lato, gli interventi di manutenzione e ammodernamento estivi sugli edifici scolastici si stanno concludendo positivamente, dall’altro pare essere definitivamente iniziato l’iter per abbattere il discusso complesso di via Circonvallazione 189, scandaloso simbolo di degrado alle porte di Sassuolo. Sono quindi due notizie che ci soddisfano: è fondamentale investire sull’istruzione e sulla formazione, anche a livello comunale, così come combattere degrado e lavorare per la sicurezza, la competitività e l’immagine della Città”.

“Ribadiamo quindi l’ottimismo per il prossimo anno e mezzo di mandato della Giunta e la volontà di ripartire da qui una volta che il nostro contributo potrà essere diretto e concreto – conclude Sassuolo al Centro – 2024 – Si continui su questa strada, complimenti al Sindaco Menani!”.

Andrea Nicolini