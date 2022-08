Anas ha riaperto al traffico, in anticipo rispetto ai tempi previsti, il ponte “Sant’Ambrogio” lungo la Statale 9 via Emilia, dove erano in corso lavori di manutenzione programmata al km 143,150, nel comune di San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena.

Per consentire lo svolgimento degli interventi di impermeabilizzazione e pavimentazione, infatti, Anas aveva previsto la chiusura al traffico del ponte, in entrambe le direzioni, fino alle ore 18:00 di oggi, lunedì 22 agosto.