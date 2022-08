Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi stratiformi sul settore costiero, in mattinata. Locali addensamenti cumuliformi pomeridiani sui rilievi. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime in lieve aumento tra 26 gradi della costa riminese e 32 gradi della pianura. Venti deboli variabili, con temporanei rinforzi da est sul settore orientale, costa e mare. Mare poco mosso sotto costa, temporaneamente e localmente mosso al largo.

(Arpae)