La scorsa notte verso le ore 2.00, personale della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio, è intervenuto a Modena, in zona “musicisti” per una segnalazione di lite tra più persone. Sul posto gli agenti hanno udito urla provenire dal terzo piano di una palazzina e solo grazie all’ausilio di personale dei Vigili del fuoco, intervenuto con un’autoscala, sono riusciti ad accedere all’interno dell’appartamento segnalato, dove hanno identificato 4 persone.

Si trattava di due donne e due uomini di età compresa tra i 22 e i 41 anni. La donna 41enne, da accertamenti in banca dati è risultata destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia nel luglio 2021.

Accompagnati in Questura, gli altri tre stranieri sono risultati essere irregolari sul Territorio Nazionale e pertanto, nella mattinata odierna, muniti di decreto prefettizio di espulsione e del conseguente provvedimento di esecuzione del Questore, sottoposto a convalida dell’Autorità.

Gli agenti, al termine delle formalità di rito, hanno accompagnato la donna presso la Casa Circondariale di Modena, dove dovrà espiare una pena di mesi 9 e giorni 28 di reclusione.