C’è tempo fino alle ore 12 di giovedì 15 settembre per presentare la domanda per partecipare alla selezione pubblica indetta dalla Fondazione Cresciamo per la ricerca del direttore. È prevista un’assunzione a tempo determinato, per tre anni, con contratto da dirigente d’azienda. La selezione è riservata a laureati. L’avviso di ricerca si può consultare sul sito della Fondazione: www.fondazionecresciamo.it.

La posizione di lavoro prevede la direzione dell’attività della Fondazione, cioè il coordinamento gestionale, amministrativo e finanziario, in conformità agli indirizzi del consiglio d’amministrazione. Al direttore, che partecipa senza diritto di voto al cda, compete anche la predisposizione e l’attuazione dei programmi di lavoro per la realizzazione degli scopi dell’ente.

La Fondazione Cresciamo, è spiegato nell’avviso, ha lo scopo di gestire attraverso modelli innovativi i servizi scolastici ed educativi rivolti alla fascia di età 0-6 anni, oltre che sviluppare progetti e iniziative di ricerca, di formazione e diffusione della “cultura dell’infanzia” in stretta collaborazione con il Comune di Modena e sulla base degli indirizzi dati dall’Assemblea della Fondazione.

Alla Fondazione, a completa partecipazione pubblica da parte del Comune, è affidata la gestione di 12 scuole d’infanzia e quattro nidi.

La selezione si svolge con la valutazione dei curricula da parte della commissione tecnica ed eventuale colloquio, a partire dal 19 settembre, per proporre una rosa di candidati all’assemblea alla quale compete la scelta finale del direttore da incaricare.