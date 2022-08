Il Soccorso Alpino Emilia Romagna è intervenuto questo pomeriggio con la squadra Monte Cimone per un grave incidente che ha coinvolto un motociclista di 28 anni al rientro da una gita a Passo del Lupo, in territorio di Sestola. La caduta si è verificata verso le 14 all’altezza di Pian del Falco.

Il giovane, residente a San Prospero, mentre scendeva ha perso il controllo della moto da turismo in curva finendo contro il guardrail per essere poi sbalzato nella riva sottostante, per circa 15 metri in forte pendenza. Il ragazzo fa finito la sua corsa in mezzo agli alberi. È stato l’amico che era assieme a lui, su un’altra moto, a dare l’allarme. Attivata dal 118, la squadra Saer in pronta partenza da Montecreto è giunta sul posto in pochi minuti. Raggiunto il ferito, ha riscontrato la presenza di traumi importanti, di cui uno a una gamba. Dopo averlo stabilizzato su barella, lo ha quindi recuperato con tecniche alpinistiche fino al livello della strada consegnandolo poi all’ambulanza infermieristica 118 che lo ha condotto nell’area dove era atterrato l’elicottero 118 di Bologna, in un campo a Pian del Falco. Da qui l’elisoccorso lo ha poi trasportato all’ospedale di Baggiovara, in condizioni di media gravità. L’intervento è avvenuto in collaborazione con i vigili del fuoco di Fanano.