Pecco Bagnaia è salito sul gradino più alto del podio per la terza volta consecutiva in questa stagione, centrando la vittoria nel Gran Premio d’Austria disputato questo pomeriggio sul circuito del Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg. Era dal 2008 che un pilota Ducati non raggiungeva questo traguardo: infatit fu Casey Stoner a centrare l’ultima tripletta consecutiva per la casa di Borgo Panigale.

Partito con il secondo tempo, Pecco è stato ancora una volta protagonista di una gara perfetta che lo ha visto al comando dall’inizio alla fine e difendersi in una sola occasione dall’attacco del compagno di squadra Jack Miller. Il pilota australiano, partito anche lui dalla prima fila con il terzo tempo, è infatti stato a lungo alle spalle di Bagnaia, tenendo testa prima alla Desmosedici GP di Jorge Martín (Pramac Racing) e poi alla Yamaha di Fabio Quartararo, che lo ha infine passato a quattro giri dal termine. Miller ha quindi chiuso la gara in terza posizione, ottenendo il secondo podio consecutivo dopo il terzo posto di Silverstone.

Dopo la sua quinta vittoria stagionale, Bagnaia mantiene la terza posizione in classifica generale e si porta a 44 punti dal leader Quartararo, mentre Miller risale in quinta posizione. Ducati mantiene il comando della classifica costruttori con 96 punti di vantaggio su Yamaha, mentre il Ducati Lenovo Team passa in testa alla classifica riservata alle squadre.



Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 1°

“E’ stato un bellissimo weekend. Non eravamo velocissimi, ma dopo la FP4 siamo riusciti a trovare una soluzione che ci ha permesso di essere competitivi in qualifica e costanti in gara. Per non rischiare di aver problemi, abbiamo fatto forse una scelta di gomma non del tutto corretta e negli ultimi giri ho un po’ sofferto, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Sono molto contento e non vedo di tornare in pista fra due settimane per la mia gara di casa a Misano”.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 3°

“Sono davvero contento per il risultato di oggi. Ho spinto al massimo per cercare di stare con Pecco fino alla fine, ma dopo che ho provato a superarlo ha alzato il ritmo ed è stato difficile per me replicare, ed ho poi iniziato a soffrire un po’ con le gomme verso la fine. Con Fabio e Jorge abbiamo lottato duramente per il secondo posto e speravo di poter avere la meglio, ma in ogni caso è il nostro secondo terzo posto consecutivo e l’obiettivo è continuare ad essere in lotta per il podio in tutte le prossime gare. È un ottimo momento per il team, quindi spero potremo continuare questo trend positivo anche nella nostra gara di casa a Misano”.

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse)

“Sono davvero felice per il risultato di oggi. Pecco ha ottenuto un’altra vittoria incredibile e lo voglio ringraziare per il suo terzo successo consecutivo! Anche Jack ha fatto un’altra bellissima gara e avere entrambi sul podio è straordinario. Sono orgoglioso di tutto lo staff Ducati Corse e lo ringrazio per il loro lavoro”.

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in pista dal 2 al 4 settembre per la seconda gara di casa della stagione 2022 al Misano World Circuit Marco Simoncelli: il GP di San Marino e della Riviera di Rimini.