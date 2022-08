Prosegue il programma straordinario di pulizia a marciapiedi e taglio infestanti a Fiorano Modenese nella settimana dal 22 al 26 agosto.

Da Regolamento di Polizia Municipale, è obbligo dei residenti (frontisti) la pulizia ordinaria di marciapiedi e aree davanti alle loro abitazioni, attività commerciali, artigianali e produttive. Tuttavia per ragioni di decoro urbano il Comune ha ritenuto di dovere provvedere ad un intervento straordinario.

La pulizia verrà eseguita da Hera, come servizio integrativo nell’ambito della gara di appalto della gestione rifiuti. Si richiede la collaborazione di tutti i cittadini per lasciare libere le strade da mezzi in sosta e rendere più efficace la pulizia. Nelle zone in cui saranno presenti veicoli parcheggiati, non verrà eseguito l’intervento per non arrecare danni ai mezzi. Queste le vie interessate dall’intervento di pulizia nella settimana dal 22 al 26 agosto 2022, dalle ore 6.00 alle ore 13.00.

Lunedì 22 agosto: Boschetti, De Amicis, Camporosso, Mameli, Goldoni, Pirandello, Carducci e parcheggi, Cappucchiera, Panaro e parcheggi, controstrada via Statale Est (lato farmacia), Carazzoli, Po, Piave, del Crociale e parcheggio.

Martedì 23 agosto: Arno, Adige, Secchia, Adda, Nilo, Loira, Rodano, Torrente Dragone, Danubio e parte di via Tevere.

Mercoledì 24 agosto: Ticino, Tevere, Tagliamento, Isonzo, Tamigi, Volturno, Senna, Reno,

Mincio, P.za 16 Marzo 1978.

Giovedì 25 agosto: Niger, Rio delle Amazzoni, Mekong, scalinata via Niger, scalinata via Mekong, parte di via della Chianca, Tigri, Eufrate, via Ghiarella tratto cieco e parcheggio, via Ghiarella (lato strada).

Venerdì 26 agosto: Ghiarella, Volga e parcheggi, parcheggi di via Ghiarella, presso scuole Bursi fino alla sbarra, via Ghiarella intersezione via Chianca e parcheggio via Don Minzoni –cimitero.