E’ stata la prestigiosa cornice dello Sporting Club Sassuolo a fare da cornice alla presentazione dell’undicesima edizione del ‘Memorial Previdi’, il torneo di calcio giovanile riservato agli under 17 promosso in memoria dell’indimenticato dirigente sportivo, novese di nascita ma sassolese di adozione, scomparso nel 2009 dopo una vita spesa a costruire squadre come Roma, Verona, Reggiana e Bologna tra le altre.

Otto le squadre al via – Modena, Reggiana e Sassuolo, per restare ai club di casa nostra, ma anche Roma, Lugano, Spal, Bologna e Torino – che si sfideranno, da mercoledì 24 agosto, in vista della finalissima che si terrà domenica 28 agosto allo ‘Zanti di San Michele’, dandosi battaglia su diversi campi sparsi tra le sponde modenesi e reggiane del distretto (il ‘Ferrarini’ di Castellarano, il ‘Gottardi’ di Casalgrande, il ‘Ferrari’ di Maranello, il Ricci e il Mapei Football Center di Sassuolo, oltre al ‘Manfredini’ di Modena e il già citato ‘Zanti’) a garantire piena dimensione ad un evento che, in un paio di lustri, ha conquistato uno spazio importante nel panorama nazionale dei tornei riservati alle squadre dei cosiddetti ‘vivai’.

«Siamo felici di ritrovarci attorno a questo importante torneo che celebra la figura di Nardino – ha detto Roberta Previdi, in rappresentanza della famiglia – dopo due anni di stop forzato». Accanto a lei, al tavolo degli organizzatori, gli assessori allo Sport dei Comuni di Sassuolo, Maranello, Casalgrande e Castellarano, e i delegati federali Franco Cancelli e Nicola Baisi oltre al Presidente dello Sporting Club Sassuolo Antonio Nicolini e il Direttore Organizzativo del Sassuolo Andrea Fabris. Il programma del torneo, che oltre a quelli per le squadre che vinceranno assegnerà due premi speciali intitolati alla memoria dell’ex portiere del Brescia Rigamonti e di Villiam Vecchi, gloria scandianese del calcio italiano scomparsa di recente.

Le informazioni sull’accesso ai campi da gioco sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione (www.memorialprevidi.it)