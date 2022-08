Nella giornata di ieri il personale del commissariato di Imola ha sottoposto a controllo un soggetto che armeggiava in modo sospetto in una siepe nei pressi della stazione ferroviaria. Dal controllo è emerso che quest’ultimo, un ventiduenne di nazionalità rumena, risultava già gravato da pregiudizi di polizia per furto e che ai piedi della siepe era stata scavata una buca nella quale erano stati occultati numerosi portafogli che risultavano essere stati rubati in diverse occasioni a cittadini che avevano frequentato la stazione ferroviaria negli ultimi tempi.

A quel punto gli operatori del commissariato, con l’ausilio di personale della polizia ferroviaria, visionavano le immagini di videosorveglianza dell’area circostante, accertando che quella stessa mattina lo stesso soggetto si era reso responsabile del furto di un portafogli ai danni di un signore che stava percorrendo a piedi il sottopasso della stazione. Il giovane si era si avvicinato all’uomo, gli ha sfilato il portafogli dalla tasca allontanandosi immediatamente, mentre la vittima, ignara, non si è accorta dell’accaduto (foto in alto).

Gli operatori di polizia hanno riconosciuto immediatamente il soggetto sospetto, notando che portava la stessa t-shirt con stampa colorata che indossava in occasione del controllo presso la siepe, dove in effetti risultava occultato, insieme agli altri, anche il portafogli che era stato asportato al signore quella stessa mattina.

I poliziotti sono poi risaliti, ad un ulteriore episodio in cui il soggetto, con il medesimo modus operandi, aveva sottratto in maniera fulminea il portafogli ad una donna alcuni giorni prima, sempre all’altezza del medesimo sottopasso.

Il giovane, pertanto, è stato deferito in stato di libertà per furto con destrezza. Sono in corso accertamenti per ricostruire altri episodi.