Proseguono i lavori di manutenzione programmata di Anas del ponte “Sant’Ambrogio” lungo la strada statale 9 via Emilia, al km 143,150, nel comune di San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena.

Per consentire lo svolgimento degli interventi di impermeabilizzazione e pavimentazione, il ponte sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni dalle ore 22:00 di domenica 21 agosto fino alle ore 18:00 di lunedì 22 agosto.

In alternativa si consiglia di percorrere l’Autostrada A1 per i gli spostamenti di media e lunga percorrenza mentre per i tragitti brevi si può percorrere la SP 623 “Vignolese”.

Si ricorda inoltre che lungo la SP 255 “Nonantolese” sono attive modifiche al traffico per i lavori in corso, a cura della Provincia di Modena, sul ponte del Navicello.

Le modalità di esecuzione e le limitazioni sono state condivise nel corso dei Cov e tavoli periodici tenuti in Prefettura con i rappresentanti degli Enti locali coinvolti.