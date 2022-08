Sabato 20 agosto alle 21 ETRA Festival ospita Andrea Santonastaso con lo spettacolo-monologo SANDRO, un racconto su Sandro Pertini. Di Sandro Pertini restano indimenticabili alcune immagini, consegnate alla memoria di ciascuno di noi da spezzoni televisivi. Sono immagini che hanno scandito alcuni degli avvenimenti della storia recente italiana (per esempio la vittoria dei Mondiali di calcio nel 1982 o la strage alla stazione di Bologna).

Il monologo, scritto da Christian Poli e diretto da Nicola Bonazzi, racconta la storia di Pertini attraverso alcuni avvenimenti a cui lui fu presente nel suo ruolo istituzionale di Presidente della Repubblica ma anche con la sua carica di umanità, con la sua storia che veniva dalla guerra partigiana e dalla prigionia sotto il fascismo. La sua figura è stata un punto di riferimento per gli italiani, che hanno trovato in lui la rappresentazione di valori fondamentali come solidarietà, vicinanza, attenzione alle persone. Era una figura che gli italiani sentivano vicina. Divenne una sorta di “nonno” per i bambini e di icona pop, gli vennero dedicati fumetti e canzoni. Dopo il grande successo di “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti” dedicato ad Andrea Pazienza, con questo spettacolo Bonazzi, Poli e Santonastaso tornano a raccontare una biografia esemplare a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, non solo con le parole ma anche attraverso i disegni dello stesso Andrea Santonastaso.

Iniziativa a ingresso gratuito con posti limitati.