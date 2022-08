Nell’ambito di lavori di manutenzione sulla rete idrica al servizio della pianura bolognese, Hera effettuerà un intervento su una importante condotta in via Olmo nel Comune di Bentivoglio.

Per eseguire questo intervento si renderà necessario interrompere temporaneamente la fornitura d’acqua in alcuni comuni e, per ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha programmato i lavori in gran parte nell’orario notturno, quando le esigenze delle utenze coinvolte sono al minimo.

Dalle ore 21.30 di venerdì 19 agosto alle ore 6 di sabato 20 agosto nei comuni di Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo (compreso Altedo) e Baricella verrà quindi sospeso il servizio mentre a Minerbio potranno verificarsi forti cali di pressione.

Hera invita i cittadini delle zone interessate a rifornirsi di acqua per le necessità primarie.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute.

L’azienda assicura il massimo impegno nel contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.