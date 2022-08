Proseguono le attività amministrative di controllo disposte dal Questore di Reggio Emilia sulle attività commerciali della città, sia per verificare il rispetto della normativa statale e comunale in materia di esercizi pubblici, sia per verificare il mantenimento delle condizioni previste dal T.U.L.P.S. in materia di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.

Un bar di piazzale Marconi, nel corso degli ultimi mesi, è stato ripetutamente attenzionato dagli equipaggi della Polizia di Stato di Reggio Emilia con controlli svolti in orari pomeridiani, serali e notturni, nell’ambito delle attività di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica. È stato documentato come da tempo il bar fosse diventato luogo di assembramento e punto di ritrovo di pregiudicati e di persone pericolose, stazionanti anche per ore nella zona antistante l’esercizio. Lo stesso bar era stato già oggetto di sospensione per sette giorni, con provvedimento ex art. 100 TULPS del Questore di Reggio Emilia, nel febbraio 2017.

Nel corso dell’anno 2022 – in particolare a partire dal mese di aprile – sono stati effettuati mirati interventi e controlli ad opera degli equipaggi della Squadra Volante. Le attività sono state finalizzate al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica ed è stata riscontrata la presenza di numerose persone pregiudicate in sosta, sia davanti all’esercizio che all’interno del locale. Molte di queste sono risultate gravate da precedenti sia penali che di polizia.

Le problematiche connesse alle frequentazioni del bar in argomento, e più in generale della zona cosiddetta “Stazione Storica”, sono sotto la costante attenzione del Questore di Reggio Emilia che, anche sulla scorta delle segnalazioni che provengono dai cittadini residenti in quell’area, ha organizzato specifici servizi di prevenzione e controllo del territorio. Sono infatti state emesse ordinanze sindacali che prevedono il divieto del consumo di sostanze alcoliche al fine di contrastare i fenomeni di bivacco e di degrado, nonché le situazioni di illegalità che qui si registrano, quali liti violente, schiamazzi, risse tra i clienti degli esercizi ubicati.

Nell’ambito di questi controlli, nei giorni scorsi, gli operatori delle Volanti hanno contestato un’altra violazione delle ordinanze sindacali suddette a carico del proprietario di un market di zona che aveva venduto per asporto sostanze alcoliche.

Il sistema di prevenzione generale dei reati si completa attraverso l’esercizio delle attribuzioni della Polizia Amministrativa e Sociale che costituiscono uno dei tratti distintivi del ruolo e delle prerogative del Questore quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e che sono esercitate dal Questore per il tramite della Divisione P.A.S.I.

Infatti, il segmento della Polizia Amministrativa, al fine di acquisire una consapevolezza anticipata delle possibili evoluzioni dei fenomeni di delinquenza comune ed organizzata, nonché delle manifestazioni della devianza, provvede all’attività di controllo sulle autorizzazioni amministrative ed esercitando le funzioni di vigilanza per il tramite della Squadra di Polizia Giudiziaria.