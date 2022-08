Parchi sempre più attrezzati per un territorio a misura di bambino. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone per dotare le aree verdi di Castelnuovo e Montale di giochi ancora più moderni, sicuri, a disposizione di tutti i bambini. In queste settimane si sono conclusi alcuni significativi interventi per il miglioramento delle aree gioco presenti sul territorio comunale, attraverso la sostituzione delle attrezzature meno recenti e l’aggiunta di nuove in zone finora prive come quella di via Picasso.

La riqualificazione ha interessato in particolare il Parco alla Poesia nella zona di Montale 2, con la rimozione delle strutture ludiche in legno esistenti e la realizzazione di due aree gioco, una dedicata ai bambini più piccoli e una per i più grandi; a Castelnuovo nell’area verde di via Pirandello sono stati sostituiti i giochi in legno con altre attrezzature ed è stata realizzata ex novo un’ulteriore area giochi, mentre in via Picasso è stata realizzata la nuova area giochi, attesa da tempo dalle famiglie residenti in zona.

Interventi mirati che non vanno a vantaggio soltanto delle famiglie, ma di tutti: l’installazione delle nuove strutture – differenziate per fasce d’età e maggiormente resistenti agli agenti atmosferici grazie a materiali di ultima generazione – rendono da un lato più fruibili i parchi di Castelnuovo e Montale, dall’altro contribuiscono a migliorare il decoro delle tante aree verdi presenti sul territorio.