I Carabinieri della stazione forestale di Carpineti, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire il rispetto delle normative ambientali e delle condizioni degli animali, hanno proceduto a una serie di controlli e ispezioni negli allevamenti e aziende agricole della giurisdizione con il fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali.

In due aziende agricola oggetto dei controlli, gli operanti hanno accertato irregolarità. In particolare sono state accertate inosservanze sul mancato rispetto della gestione degli effluenti da allevamento, relative al mancato incorporamento nel terreno, entro le 24 ore, degli effluenti di allevamento oggetto di spandimento sui campi aziendali (così come previsto dell’art. 12 c. 2 l.r. 4/2007 con riferimento all’allegato III del regolamento regionale 3/2017, pagabile con sanzione amministrativa in misura ridotta di 1032 euro).

La nota positiva e che nel corso dei controlli agli allevamenti non sono state riscontrate irregolarità sulla tenuta degli animali.