Tutto esaurito a Maranello per la cena nella rotatoria del Cavallino organizzata domenica 14 agosto nell’ambito della Sagra dell’Assunta della Chiesa Parrocchiale di San Biagio. I volontari dell’Oratorio hanno accolto nelle tavolate allestite intorno alla rotonda del centro cittadino circa duecento persone: le prenotazioni per i posti disponibili erano già al completo da diversi giorni, segno che il desiderio di stare insieme è forte.

Una location molto suggestiva e particolare ha dunque ospitato i tanti che hanno voluto trascorrere in modo conviviale la vigilia di Ferragosto: l’incrocio tra Via Nazionale e Claudia, chiuso al traffico, sormontato dalla scultura che raffigura il Cavallino Rampante, cuore fisico e simbolico della città. Un evento già organizzato in passato e riproposto quest’anno, reso possibile grazie all’impegno dei volontari parrocchiali, e che ha segnato uno dei momenti del programma della Sagra, tra eventi ricreativi e iniziative di approfondimento religioso e spirituale, come gli incontri di formazione dedicati a “Maria, donna dell’ascolto” o la tradizionale processione del 15 agosto, Solennità dell’Assunzione di Maria Vergine, oltre agli stand gastronomici, animazioni, musica e torneo sportivi tra Walking Football, biliardino e calcetto.