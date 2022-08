Domani, mercoledì 17 agosto, alle ore 21.30, l’Associazione culturale Effetto Notte propone un nuovo appuntamento, che rientra nella rassegna Baracca & Burattini. Nel cortile della Casa della Cultura – Biblioteca di Casina, in via G.Marconi, andrà in scena lo spettacolo per grandi e bambini: “Ho un bufalo nella testa”, di Progetto GG, promosso in collaborazione con l’Associazione 5T e la Biblioteca comunale “Sincero Bresciani” di Casina.

Due strane figure, lente e sognanti si muovono sulla linea del tempo e dello spazio. Narrano storie che esistono da sempre, ma che pochi conoscono. Narrano direzioni diverse, di monti e terre sconosciute. Storie raccolte in un lungo viaggio per il mondo, che raccontano grandi amicizie, incredibili trasformazioni, luccicanti sogni e piccole magie.

Progetto GG è a cura di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti: da anni si occupano di teatro rivolto all’infanzia, realizzando spettacoli ed azioni di formazione teatrale in Italia e all’estero. Ad accomunarle c’è un proposito fantastico, spontaneo, sognato. È la g. che le lega alle origini. È la g. di ginepraio, inteso come guazzabuglio, intreccio, groviglio, quello in cui si ritrovano abitualmente in fase di ricerca, e che a volte decidono di non sciogliere del tutto. In una continua ricerca che portano avanti con e per l’infanzia.

Ingresso gratuito con possibilità di offerta libera. Maggiori informazioni su www.effettonotte.it.