Verso le ore 19,30 giovedì 11 agosto, operatori della polizia locale hanno notato due ragazzi, dei quali uno risultato minorenne, “armeggiare” intorno ad una bicicletta da donna marca “Canellini”. Alla richiesta di cosa stessero facendo e di chi fosse la bicicletta non sono stati in grado di fornire spiegazioni. Entrambi gli adolescenti di origine Moldava sono stati identificati e deferiti all’autorità giudiziaria.

La bicicletta è stata posta sotto sequestro in attesa di poter rintracciare il legittimo proprietario. Il minore è stato successivamente affidato ai servizi sociali per i minori poiché non è stato possibile affidarlo alla madre e/o alla persona che ne risulta affidataria poiché non prontamente reperibile. Una terza persona è stata denunciata per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.