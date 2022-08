Ad una quindicina di giorni dall’inizio ufficiale della stagione dell’Idea Volley Sassuolo, in casa bianco azzurra è tempo di presentare lo staff che guiderà la formazione sassolese nell’annata sportiva 2022 – 2023.

A testimonianza dell’ottimo lavoro fatto nella scorsa stagione, tante sono le conferme tra le fila sassolesi: Capo Allenatore sarà per il secondo anno consecutivo Coach Maurizio Venco.

Per quanto riguarda i tecnici che supporteranno Coach Venco in palestra, troviamo una conferma e due novità rispetto alla scorsa stagione. Confermato è Emanuele Minghelli: proseguendo il suo percorso di crescita a Sassuolo iniziato nella stagione 2020 – 2021, “Mingo” ricoprirà quest’anno il ruolo di Secondo Allenatore. Due saranno gli Assistenti Allenatori: Simone Zagni, che nelle scorse stagioni aveva già lavorato a Sassuolo con Coach Venco nel settore giovanile, e la new entry Borislav Kroumov, lo scorso anno impegnato in Serie B1 con la Pallavolo Isernia.

Confermato – per il terzo anno consecutivo – Marco Serafini nel ruolo di preparatore atletico così come confermato in toto è lo staff sanitario: medico sociale sarà sempre il Doc Gus Savino, mentre il fisioterapista sarà per il quarto anno consecutivo Francesco Ferraguti.

A livello dirigenziale, il ruolo di Team Manager sarà ricoperto nuovamente da Davide Ventura.