Un 54enne di Maranello ha perso la vita ieri, stroncato da un malore mentre si trovava in vacanza nel Salento. La vittima, Pietro Alessandretto, nella tarda mattinata di ieri si è recato in spiaggia a Punta Prosciutto, località di Porto Cesareo, assieme ad amici e parenti quando, al momento di entrare in acqua, ha accusato un malore che non gli ha dato scampo. Inutili anche i tentativi di rianimazione con il defibrillatore e l’intervento dei soccorritori del 118.



