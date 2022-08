“È con dispiacere – fa sapere il Pd di Casalgrande – che dobbiamo comunicare l’annullamento dello spettacolo pirotecnico previsto per la serata di chiusura del 15 agosto. La decisione è stata maturata a causa del perdurare dell’emergenza climatica che ha determinato una siccità tale da non consentire, come prevede anche l’ordinanza regionale, lo svolgimento di attività come quelle degli spettacoli pirotecnici”.

“Una scelta – aggiunge la nota – perfezionata dalla direzione della Festa, nonostante vi fosse un’eventuale possibilità di richiesta di deroga, perché, prima di tutto, il rispetto dell’ambiente è un tratto identitario della nostra proposta politica e riteniamo sia eticamente giusto contribuire con le nostre azioni a esserne coerenti”.