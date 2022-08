E’ di quasi 110mila euro la spesa stimata dalla Giunta per attività ludico-promozionali e luminarie in Centro storico, dall’autunno alle festività natalizie: sono state infatti approvate le linee di indirizzo, e le procedure necessarie a progettare, organizzare e gestire le iniziative che dall’autunno all’Epifania valorizzeranno e vivacizzeranno il Centro. Un primo passo, quello di stabilire gli gli orientamenti, preliminare alla definizione dei programmi, che comprenderanno – questo è sicuro fin da ora – luminarie natalizie per le strade del Centro storico e gli edifici monumentali di proprietà comunale.

In particolare, la Giunta ha deliberato un impegno di spesa di 89.000 euro più Iva (108.700 quindi), ribadendo come gli anni precedenti l’importanza di «realizzare azioni di valorizzazione culturale ed economica del Centro storico di Carpi per il periodo autunnale e in previsione delle festività natalizie 2022».

L’Amministrazione infatti «ritiene fondamentale promuovere e sostenere azioni di valorizzazione culturale ed economica del centro storico di Carpi, attraverso l’organizzazione di eventi e la qualificazione in termini di arredo urbano» nel periodo in questione, per «intercettare un pubblico ampio ed eterogeneo; risulta pertanto opportuno definire un programma di azioni di valorizzazione del Centro».