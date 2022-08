La Provincia di Reggio Emilia ricorda che sabato 13 agosto, dalle 7 alle 15, la Sp 35 Guastalla – Ponte Po verrà chiusa al transito dall’incrocio con la Sp 62R fino al confine con la provincia di Mantova. Il provvedimento, che dunque non permetterà di utilizzare il ponte per Dosolo, sarà adottato per consentire il sollevamento e il varo di una nuova trave sul ponte golenale denominato Fornice A in sostituzione di quella, deteriorata, che dallo scorso novembre aveva reso necessaria l’istituzione di un senso unico alternato per ridurre la portata di carico. Grazie alla sostituzione della trave, sarà poi possibile continuare con la realizzazione della soletta, l’inserimento di giunti e barriere e, infine, la pavimentazione stradale con l’obiettivo di ripristinare le normali condizioni di transito a doppio senso per la fine di settembre.

L’intervento sul ponte della Sp 35, dell’importo complessivo di 160mila euro, è stato interamente finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia e progettato in tempi rapidi grazie alle continue ispezioni eseguite sui circa 630 ponti e viadotti di proprietà.

Durante la chiusura del ponte per il varo della trave, il traffico per Mantova verrà deviato nel seguente modo: all’intersezione tra la Sp 35 e la Sp 62R su via Sacco e Vanzetti quindi sulla Sp 62R Variante Cispadana; all’intersezione tra la Sp 2 e la Sp 62 R sulla stessa Variante Cispadana in direzione Boretto.