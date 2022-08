La Biblioteca comunale “Edmondo Berselli” di Campogalliano resterà chiusa da sabato 13 a sabato 27 agosto per la consueta pausa estiva. Gli spazi bibliotecari verranno regolarmente riaperti al pubblico lunedì 29 agosto. Tutti i prestiti in scadenza nel periodo di chiusura sono stati prorogati fino alla riapertura della Biblioteca.

Durante il periodo di pausa verrà sospeso anche il servizio di pre-iscrizione ai nuovi corsi per l’anno 2022-2023, il cui inizio è previsto a settembre. Per il 16° anno consecutivo, infatti, l’associazione Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS, comitato di Campogalliano, e la Biblioteca comunale E. Berselli, propongono un ricco programma di corsi, percorsi e serate a tema, dedicati alla creatività, alla scrittura e alla letteratura. Aderendo all’associazione sarà possibile prenderne parte, usufruendo anche di sconti e agevolazioni presso alcuni esercizi commerciali del paese. La tessera d’iscrizione all’Università per la Libera Età, del costo di 15€, ha validità fino al 31 agosto 2023 e potrà essere emessa dal mese di settembre.

I nuovi corsi verranno presentati ufficialmente venerdì 7 ottobre, ore 20.30, con una serata inaugurale del nuovo anno accademico. Protagonista dell’evento sarà il gruppo di teatro dialettale “La vintarola”. Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca comunale chiamando il numero 059526176 oppure scrivendo ai seguenti indirizzi email: nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com e biblioteca@comune.campogalliano.mo.it.