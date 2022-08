ROMA (ITALPRESS) – “Noi poniamo la massima attenzione allo stato dei conti pubblici e alle regole europee, quindi non intendiamo in nessun modo aggravare il nostro deficit”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ai microfoni di Radio Norba, in merito alle proposte fiscali del partito.

“Per tutte le nostre proposte abbiamo previsto le coperture attraverso un controllo serio e una riduzione della spesa improduttiva – ha aggiunto -. Noi siamo assolutamente convinti che la nostra politica di tagli fiscali e le misure per i più deboli abbiano come effetto un potente incentivo alla crescita, che si tradurrà in più occupazione, più ricchezza diffusa e maggior gettito per lo Stato. E’ quanto accaduto nei 50 Paesi che nel mondo hanno adottato la flat tax”.

