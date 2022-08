Alcuni avvenimenti accaduti ieri nel reggiano hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco

Si tratta di un incidente stradale avvenuto a Corniamo di Bibbiano, dove un’autovettura si è capovolta nel fossato adiacente alla strada e una persona è rimasta incastrata. Sul posto i Vigili del fuoco di S.Ilario e Cavriago e il 118. La persona ferita è stata trasportata all’ospedale di Reggio Emilia in cod.2.

In via Volta a Casalgrande un incendio ha interessato intorno alle 19:00 pallets di piastrelle. Diverse le squadre sul posto.

Poi la rimozione di una grossa pianta pericolante sulla pubblica via Pascarella incrocio via Pasteur a Reggio Emilia. Sul posto anche la Polizia Locale per organizzare la viabilità a seguito della momentanea chiusura della strada.