Al via il primo stralcio dei lavori di manutenzione del ponte “Sant’Ambrogio” lungo la strada statale 9 – via Emilia, al km 143,150 in provincia di Modena.

Anas (Gruppo FS Italiane), come concordato nel corso dei Cov e tavoli periodici istituzionali in Prefettura – l’ultimo svoltosi nella giornata di ieri sempre alla presenza di tutti i rappresentanti degli Enti locali coinvolti – ha programmato l’avvio approfittando del periodo di minimo traffico dando priorità alle lavorazioni afferenti la carreggiata stradale.

Da martedì 16 a venerdì 19 agosto, per consentire l’esecuzione di opere marginali alla piattaforma stradale, sarà istituito il restringimento della carreggiata che garantirà la circolazione stradale su entrambi i sensi di marcia.

A partire dalle ore 22:00 di domenica 21 agosto e fino alle ore 18:00 di lunedì 22 agosto – per consentire l’esecuzione delle lavorazioni attinenti all’impermeabilizzazione e pavimentazione – sarà interdetto al traffico, ambo le direzioni di marcia, nel tratto incluso tra il km 143,100 ed il km 143,200.

Durante la suddetta chiusura temporanea al traffico si consiglia di percorrere l’Autostrada A1 per i gli spostamenti di media e lunga percorrenza mentre per i tragitti brevi si può percorrere la SP 623 – Vignolese.

Si ricorda inoltre che lungo la SP 255 – Nonantolese sono attive modifiche al traffico per i lavori in corso sul ponte del Navicello a cura della Provincia di Modena.

Le informazioni sul traffico in tempo reale sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai;

APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico.