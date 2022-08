Il Festival Crinali ha fatto tappa a Suzzano di Cereglio a Vergato. Ad animare la serata al chiarore di luna del piccolo borgo dell’Appennino bolognese e alla quale hanno partecipato oltre 100 persone, stato il duo Massimo Tagliata, fisarmonica, e Marco Fabbri, bandoneon,

In due ore e poco più di concerto il duo ha accompagnato il pubblico in un viaggio nel tango: un racconto musicale che è partito dai primi anni del 900, con alcuni brani della antica tradizione del genere, fino al periodo d’oro del tango – negli anni 30 e 40 – e l’omaggio all’argentino Astor Piazzolla, quest’ultimo considerato uno dei più grandi musici nel suo genere.

In questo cammino i due artisti, Tagliata e Fabbri, hanno inserito anche alcune loro composizioni ispirate dal tango, dal jazz e dalla musica popolare italiana.

