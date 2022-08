Il prossimo appuntamento di ETRA Festival 2022 si svolgerà venerdì 12 agosto alle ore 21.00 in Piazza dei Contrari a Vignola e avrà come protagonista la Compagnia Nando e Maila che si esibirà nello spettacolo comico e innovativo ‘Sconcerto d’amore’.

‘Sconcerto d’amore’ è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa: giocare ai musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti.

I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro. Nando e Maila interpretano una coppia di artisti: musicista eclettico lui e attrice-acrobata lei, eternamente in disaccordo sul palcoscenico come nella vita. Un concerto-commedia all’italiana, dove si passa dal rock alla musica pop suonata a testa in giù dai tessuti aerei, fino a toccare arie d’opera e musica classica, che condurrà il pubblico in un crescendo di emozioni. Ogni dissonanza si risolverà in piacevole armonia, con un poetico lieto fine sul trapezio.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito con posti limitati.

Etra Festival – con la direzione artistica di Andrea Candeli – è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con il Laboratorio Musicale del Frignano, Poesia Festival, Artinscena e Proloco Vignola e con il patrocinio del Comune di Vignola.