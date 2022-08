È stata riaperta regolarmente al traffico via Lelli. Sono stati infatti completati in questi giorni i lavori finalizzati al rifacimento della rete fognaria. Nello specifico, gli interventi, avviati martedì 26 luglio a carico di AIMAG, hanno interessato l’intersezione con via Barchetta e via Bonaccini.

Sono in fase di conclusione, invece, i cantieri in via Che Guevara avviati mercoledì 27 luglio. Completate le operazioni di risanamento del manto stradale, resta da ultimare il ripristino della segnaletica orizzontale. L’intervento, effettuato dal Comune di Campogalliano, gode di un contributo statale di 25 mila euro proveniente dal Ministero dell’Interno e destinato ai Comuni per lavori di manutenzione straordinaria delle strade.

A verificare il completamento dei lavori in via Lelli e l’avanzamento degli interventi in via Che Guevara è stato l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Petacchi nel corso di un sopralluogo effettuato venerdì 5 agosto.