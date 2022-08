Il Comune di Castelfranco Emilia, anche quest’anno aderisce all’iniziativa della Regione Emilia Romagna, per garantire a tutti gli studenti e studentesse che versano in condizioni economiche disagiate, un sostegno per la frequenza di scuole secondarie di I e II grado. Il provvedimento pone al centro la parità di trattamento tra tutti gli studenti.

Destinatari dell’iniziativa sono tutti gli studenti e studentesse frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio con valore legale oppure che adempiono all’obbligo scolastico. Sarà possibile presentare la domanda di contributo per per l’acquisto di libri di testo dal 5 settembre 2022 al 26 ottobre 2022 (ore 18).

Le famiglie interessate possono consultare l’AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO e tutte le informazioni sul sito istituzionale.

Le domande si raccolgono esclusivamente in modalità online sul sito web https://scuola.er-go.it. L’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata unicamente online da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo studente stesso se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e denominato ERGO SCUOLA, disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it.

Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata anche dal genitore/tutore delegato dallo studente stesso dal 5/09/2022 al 26/10/2022 (fino alle ore 18:00).

I destinatari dei contributi devono frequentare scuole ubicate nel Comune di Castelfranco Emilia, nella Regione Emilia Romagna o al di fuori della Regione. In ultimo caso gli studenti possono, in alternativa, presentare domanda presso la Regione/Comune dove si trova la scuola frequentata qualora la Regione sede della scuola applichi il “criterio della frequenza”. Possono presentare domanda anche studenti non residenti nella Regione Emilia-Romagna e frequentanti scuole ubicate nel Comune di Modena qualora la regione di residenza applichi il “criterio della frequenza” oppure che, per la condizione di “pendolarismo”, siano esclusi dal beneficio da parte della regione di residenza. Diversamente dovranno rivolgersi al proprio comune di residenza appartenere a nuclei familiari che presentino un valore ISEE 2021, in corso di validità, che dovrà rientrare nelle seguenti due fasce: -Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94 -Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.