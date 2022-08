Con la serata di venerdì 2 settembre si chiuderà il ciclo di aperture serali estive del Museo Civico Archeologico di Castelfranco, iniziato il primo di luglio con una serata dedicata al tesoro della collezione, il deposito di Aes signatum; si concluderà invece con un approfondimento sull’altro principale reperto esposto, la lastra papale da cui deriva il nome dell’evento “Sulle orme del Papa”.

Si tratta del ritrovamento più recente, essendo stato scavato solo nel 2020, oltre che uno di quelli cronologicamente più tardi, essendo databile alla prima metà del Cinquecento, quando Bologna e tutto il suo territorio, di cui Castelfranco rappresentava la propaggine più occidentale, passano sotto il controllo dello Stato della Chiesa. In questa occasione oltre alla regolare apertura mattutina sarà osservato anche il seguente orario serale: 19 – 22:30; oltre alle visite guidate tematiche sarà comunque possibile visitare in autonomia il Museo e chiaramente non ci sono costi, dato che l’accesso e i tour sono sempre completamente gratuiti. La collezione ha sede in Corso Martiri 204, dentro allo storico Palazzo Piella, in pieno centro.