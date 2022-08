I bambini del Centro estivo di Casalgrande, gestito dalla cooperativa Accento, con le loro educatrici, hanno voluto collaborare al progetto ‘Costruiamo Gentilezza’, accogliendo l’appello del Comune di Casalgrande.

Dopo avere dipinto la panchina viola lo scorso anno, quest’anno 28 bambini dai 3 ai 6 anni non compiuti si sono dedicati con entusiasmo alla realizzazione dei ‘sassi della gentilezza’, insieme alle loro educatrici: Annarita, Antonella, Serena, Monia, Layla, Nathalie, Valeria Alessia e Germana.

Hanno infatti dipinto tanti sassi con parole gentili scelte da loro e disegni colorati, poi li hanno lasciati al Parco Amarcord, come segno di gentilezza, perché chi passa possa leggere una parola gentile e anche portarsela a casa, se lo vuole.

Un’iniziativa che ben si inserisce nel progetto ‘Costruiamo Gentilezza’, finalizzato ad accrescere la coesione sociale e il benessere della comunità, mettendo al centro bambini, ragazzi e famiglie. Incoraggiare la pratica della gentilezza ha infatti un’importante ricaduta sociale su ogni cittadino, in tutti i contesti. E farlo partendo dai più giovani, costruisce la comunità che sarà.

A fine agosto e prima dell’inizio della scuola, i bambini e le educatrici del Centro estivo lavoreranno all’Alfabeto della Gentilezza da donare a tutta la comunità.

Si invita chiunque voglia, come le educatrici del Centro estivo, adottare e mettere in atto una buona prassi di gentilezza sul territorio di Casalgrande a contattare via mail il consigliere delegato al progetto per collaborare insieme (sbaraldi@comune.casalgrande.re.it).