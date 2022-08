Gli uffici comunali saranno chiusi da sabato 13 a lunedì 15 agosto, compresi. Per le denunce di morte e per i servizi cimiteriali (concessione loculi), sarà in servizio un operatore dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nella giornata di sabato. Lunedì invece l’operatore sarà contattabile solo telefonicamente allo 334-3477589 (orario 8.00-12.00) o tramite mail economato@fiorano.it.

Come già annunciato, la struttura di Casa Corsini rimarrà chiusa dal 13 al 28 agosto, mentre la biblioteca comunale BLA dal 14 al 21. L’Ufficio Tari rimarrà chiuso tutti i sabati del mese.