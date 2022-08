Dopo alcuni mesi di lavori di riqualificazione, riapre da 9 agosto a Castelvetro una rinnovata Stazione Ecologica. Rinnovata nel layout, più moderno e funzionale, e nella dotazione di attrezzature, che renderanno più rapide e sicure le operazioni di accesso e scarico delle raccolte differenziate da parte dei cittadini e delle imprese.

L’intervento di rinnovo della stazione ecologica, appena terminato, e concordato da Hera con l’Amministrazione comunale, ha visto la sistemazione e manutenzione degli spazi.

Gli interventi di maggiore impatto effettuati sono stati la sostituzione completa della guardiania, dei box per lo stoccaggio dei rifiuti in metallo e di quelli ingombranti, il rifacimento completo della pavimentazione dell’area e della segnaletica orizzontale, il rinnovo della tettoia, la rimozione della recinzione esistente sostituita da un muretto e da pannellature. Accanto a questi progetti principali, sono state effettuate anche alcune opere di manutenzione straordinaria, come la realizzazione dell’impianto di illuminazione di emergenza.

Apertura della stazione ecologica

La stazione ecologica di Castelvetro, in via per Modena 32, è aperta tutto l’anno con il seguente orario: martedì dalle 14.30 alle 18.30, venerdì dalle 8.00 alle 12.00, sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, la domenica dalle 9 alle 12. Tutte le informazioni sono anche disponibili su www.gruppohera.it e sull’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente.

Stazioni ecologiche Hera: gratuite, intercomunali e sempre aperte

Tutte le stazioni ecologiche gestite dal Gruppo Hera nella provincia di Modena sono “intercomunali”, ovvero sono accessibili ai cittadini di tutti i comuni del territorio provinciale. Grazie a questa caratteristica organizzativa, tutti gli utenti hanno la possibilità di conferire qui i loro rifiuti differenziati, ogni giorno della settimana, nel centro di raccolta più comodamente raggiungibile.

Ricordiamo infine che le stazioni ecologiche, siti presso i quali i cittadini possono recarsi sempre in modo totalmente gratuito, sono solo uno dei tasselli della più ampia gamma di servizi che Hera offre ad integrazione della raccolta stradale o domiciliare dei rifiuti. Questa gamma di servizi include, sempre in modo gratuito, anche la raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti. Prenotare un ritiro è semplice come fare una telefonata: infatti è sufficiente chiamare il servizio clienti (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18 e anch’esso gratuito sia da fisso sia da cellulare) al numero 800.999.500.