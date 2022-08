L’Amministrazione comunale augura “buon lavoro” alla Dott.sa Grossi, incaricata di dirigere il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Bianca. Elena Grossi prenderà servizio a partire dal 16 agosto prossimo, succedendo alla dottoressa Sonia Menghini, che rimarrà in forze al Pronto Soccorso e a cui va in sentito ringraziamento per aver garantito la direzione in qualità di facente funzione, dopo il pensionamento del dottor Stefano Toscani.

“Porto l’augurio di benvenuto e buon lavoro a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Mirandola. Auspichiamo infatti che chi assume questo incarico – commenta l’Assessore alla Salute del Comune di Mirandola, Antonella Canossa – agisca nella direzione di un concreto rafforzamento di una struttura ospedaliera che rappresenta un punto di riferimento per l’intera Area Nord della Provincia e per oltre 80.000 potenziali fruitori. L’Amministrazione, dal canto suo, non si limiterà ad un convinto “benvenuto”, bensì è pronta per fare la propria parte. E’ allo studio, a tal proposito, un bando volto ad erogare un contributo economico per affitto a quegli operatori sanitari che scelgano di accettare una proposta dell’Ausl di prestare servizio presso il Santa Maria Bianca”.