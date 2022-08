Lunedì 8 agosto, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza, il cavalcavia ferroviario della Sp62R Variante Cispadana di Guastalla sarà chiuso al transito dalle 7 alle 18. Dal giorno successo, martedì 9, fino al 31 agosto rimarrà invece chiusa al transito soltanto la corsia nord, quella in direzione Parma.

Le deviazioni del traffico saranno le seguenti: per i veicoli diretti a Parma (dunque per tutto il mese) svolta sulla Sp 42, poi via Roncaglio, via Alcide De Gasperi fino alla rotatoria con la Cispadana; per i veicoli diretti a Guastalla e Suzzara (dunque solo durante la chiusura totale di lunedì) alla rotatoria svoltare per via Alcide De Gasperi, poi via Roncaglio e Sp 42.

Sempre lunedì, ma dalle 6 fino al termine dei lavori, senso unico alternato con limite di velocità a 30 km all’ora invece a Reggiolo, sul ponte sul cavo Fiuma della Sp 5 per Novellara. Anche in questo caso i provvedimenti si sono resi necessari per garantire lo svolgimento in sicurezza di un intervento di manutenzione straordinaria.