Il cittadino messo al centro in ogni fascia di età, dai bambini agli anziani. È da questo principio che nascono le opportunità che il Comune di Formigine mette a disposizione delle fasce più anziane della popolazione, che più di altre hanno sofferto il distacco imposto dalla pandemia e adesso necessitano di momenti di riconnessione con la comunità.

Proprio in quest’ottica, è stata rinnovata la convenzione per la concessione dell’immobile comunale situato in via Tassoni n. 13 all’Associazione Club Anziani Parco. La struttura ha cambiato in passato diverse gestioni, finché non è stata assegnata agli anziani presenti con le loro attività di socializzazione tra il parco della Resistenza e l’ex Casa del Custode. Tra le novità contenute nella riconfermata convenzione, c’è la richiesta all’associazione di organizzare due volte l’anno una festa di quartiere con l’obiettivo di valorizzare questa dimensione e riannodare i legami tra le persone che vivono nelle stesse strade.

Dopo il lavoro fatto dall’Amministrazione comunale di Formigine per riaffermare l’identità di capoluogo e frazioni, infatti, il prossimo passo è quello del quartiere, quel “sotto casa” che offre ai cittadini opportunità di socializzazione e aggregazione.

Oltre all’immobile di via Tassoni sono altre le attività pensate principalmente per gli anziani sul territorio. In via della Fornace e via Stradella, il Comune mette a disposizione dei cittadini degli “orti urbani” per promuovere attività di socializzazione, partecipazione alla vita collettiva e favorire l’autonomia e il benessere psico-fisico, nonché la conoscenza e la trasmissione delle tecniche di coltivazione di ortaggi e fiori. Il cosiddetto “Villaggio degli Orti” è costituito da un’ampia area cortiliva sul quale sorge un edifico ad uso comune per l’organizzazione di attività di aggregazione e da 78 appezzamenti di terreno da circa 50 mq ciascuno. Per poter presentare la domanda è necessario essere residenti nel Comune di Formigine da almeno due anni ed essere pensionati. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio sport e associazionismo al numero 059 416358.

Un altro centro frequentato assiduamente dagli anziani formiginesi è poi sicuramente la Polisportiva, che grazie al bocciodromo offre attività sportive, ma anche di prevenzione e ricreative con tornei di carte, tombola e iniziative varie. All’interno della struttura, in primavera è stata inaugurata l’Officina della Memoria, luogo di incontro che accoglie persone con disturbi di memoria lievi o moderati e i loro famigliari.