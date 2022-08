È stata consegnata lo scorso 4 agosto al Comune di San Felice sul Panaro una autovettura Opel Corsa totalmente elettrica. Il mezzo sostituisce una Fiat Uno del 1994 a benzina che è stata demolita. In questo modo l’Amministrazione comunale intende promuovere l’utilizzo di mezzi a energia “pulita” nel rispetto dell’ambiente, riducendo le emissioni di anidride carbonica. L’auto è stata acquistata in parte con un contributo della Regione Emilia-Romagna e in parte con risorse del Comune. Restano così quattro le vetture di servizio a disposizione dell’Ente.

Sono inoltre in corso di ultimazione le sei colonnine di ricarica per auto elettriche su suolo pubblico. Prossimamente verranno comunicate le istruzioni per l’utilizzo.