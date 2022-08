Lunedì 8 agosto, dalle ore 6 alle ore 13, inizierà un programma straordinario di pulizia marciapiedi e taglio infestanti su buona parte del territorio di Fiorano Modenese, che proseguirà fino a fine mese.

Ricordiamo che, da Regolamento di Polizia Municipale, è obbligo dei residenti (frontisti) la pulizia ordinaria di marciapiedi e aree davanti alle loro abitazioni (case singole o condomini), lo stesso vale per le attività commerciali, artigianali e produttive.

Tuttavia per ragioni di decoro urbano, l’amministrazione comunale ha ritenuto di dovere provvedere, almeno una volta l’anno, ad un intervento straordinario. La pulizia nelle aree residenziali del territorio verrà eseguita da Hera, come servizio integrativo richiesto dal Comune di Fiorano Modenese nell’ambito della gara di appalto della gestione rifiuti. Il costo dell’intervento straordinario è di 16.689 euro l’anno.

Si richiede la collaborazione di tutti i cittadini per lasciare libere le strade da mezzi in sosta e rendere più efficace la pulizia. Nelle zone in cui saranno presenti veicoli parcheggiati, non verrà eseguito l’intervento per non arrecare danni ai mezzi.

Almeno due giorni prima dell’esecuzione degli interventi i residenti verranno informati con volantinaggio porta a porta. Verranno anche affissi cartelli in luoghi visibili e sarà data comunicazione sulla pagina fb del Comune.

Per la prima settimana, gli interventi di pulizia riguarderanno le vie sotto indicate.

Lunedì 8 agosto, Gazzotti, Marsala, Villeneuve, Peschiera, Mentana, Crispi, Cadorna, parcheggio intersezione vie Statale-Motta, parte di via Motta, Curtatone, Magenta, Solferino, oratorio Madonna del Sagrato.

Martedì 9 agosto Cervi, Resistenza, Vicini, Garibaldi, Canaletto tra via Statale e circondariale S. Giovanni, Baracca, Bixio, Calatafimi, Medaglie d’oro, Speri, X Giornate, Curiel, il pedonale via Speri-Molino, parte di via Micca, il parcheggio di Casa Corsini e quello sul lato opposto della strada, il parcheggio sul lato opposto via Bixio (forno).

Mercoledì 10 agosto Motta tra via Micca e via Nirano, Ghiarella fino al ponte/incrocio, via Nirano tra via Statale e via Motta, del Molino, Micca, Risorgimento, Don Pelloni, Di Vittorio, Dei Mille, vicolo san Rocco, vicolo Fossa, piazza Delle Rose.

Giovedì 11 agosto Matteotti, F.lli Rosselli, Pertini, Don Ricchetti, Mondaini, Coppi, Ferrari, Pio Donati, Sette f.lli Cervi.

Venerdì 12 agosto Don Minzoni, Don Mazzolari, Don Milani, Fiandri da inizio lato via Don Minzoni, Papa Giovanni XXIII, Gonzaga, Don Monari, Volga, parcheggio via Rodano – via Loira