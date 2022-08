La Squadra Volante ha deferito all’Autorità Giudiziaria due cittadini stranieri di 20 anni per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Ieri notte intorno alle ore 1:00, i Militari dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure” presso il parco Novi Sad, hanno richiesto l’ausilio di una pattuglia per una lite tra due giovani che si stavano contendendo una bicicletta.

Giunti immediatamente sul luogo segnalato, gli operatori hanno proceduto alla loro identificazione. Durante il controllo, i due sono stati trovati entrambi in possesso di un coltello di medie dimensioni.

In quanto privi di documenti di riconoscimento al seguito, sono stati accompagnati in Questura per accertamenti sulla loro identità, dai quali è emerso che uno ha fatto ingresso irregolarmente sul TN, motivo per il quale è stato denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri e la sua posizione posta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione, mentre l’altro è destinatario di un Decreto di espulsione e contestale Ordine del Questore in atto.

I due coltelli sono stati sottoposti a sequestro penale. In corso accertamenti circa la titolarità della bicicletta, in quanto i due ragazzi non sono stati in grado di giustificarne possesso e provenienza.