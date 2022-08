“Il PD è contro la bretella. Come già confermato più volte si rivelano proprio come il M5S e cioè contro il progresso del paese, un no alla bretella Sassuolo-Campogalliano, vuol dire opporsi alla crescita del distretto ceramico. Dicono NO ad un collegamento efficiente che consentirebbe di diminuire il traffico sulla tangenziale che collega la città di Sassuolo a Modena, 8000 camion transitano ogni giorno sulla SS724. Dicono NO al progetto che può creare nuovi posti di lavoro negando al distretto ceramico di competere maggiormente con i mercati europei”. Così Ayoub Ouassif e Simone Geti, Lega Sassuolo.

“Il PD è senza una visione per lo sviluppo economico ed infrastrutturale del distretto, dicendo NO alla bretella mette a repentaglio moltissime opportunità che la città di Sassuolo deve cogliere assolutamente, noi con i signori NO di professione non vogliamo avere nulla a che fare.

Noi della Lega Sassuolo siamo a favore di questa grande opera che porterebbe maggiori introiti al distretto, aumenterebbe la competitività di molte aziende e ridurrebbe il traffico e migliorerebbe la viabilità, noi siamo a favore del progresso, il PD e compagni NO”, conclude Lega Sassuolo.