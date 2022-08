Ecco in arrivo la ultracentenaria Fiera di san Rocco, a Spezzano di Fiorano, organizzata dall’associazione Fiera di San Rocco, Leongatto, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese e il supporto di GP Eventi. Questa 174esima edizione procederà da venerdì 12 agosto a martedì 16 agosto (giorno in cui si festeggia san Rocco, appunto): quattro giorni di spettacoli, bancarelle, stand gastronomici e tanto altro!

Ci saranno le tradizionali bancarelle lungo via Statale il 15 e il 16 agosto, giorni in cui al Parco Di Vittorio gli alpini avranno il loro stand di cibo emiliano. Presente anche il Luna-park nel parcheggio del bocciodromo, in Largo Morandi, dove è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per permette il montaggio delle giostre.

Tutte le sere, dal 12 al 16 agosto, sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiane, preparate sul momento da coloratissimi camioncini: delle vere e proprie cucine itineranti pronte a soddisfare anche i palati più fini. Una manifestazione con entrata gratuita che offrirà ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza insolita caratterizzata dal cibo e le sue tante contaminazioni, un vero “Food Immersion”. Non mancherà l’area bimbi e l’intrattenimento con diversi artisti di strada.

Martedì 16 due importanti appuntamenti. Alle ore 9.00 avverrà la tradizionale celebrazione della Santa Messa all’aperto, presso l’Oratorio di San Rocco, alla presenza delle autorità. E lungo tutta la giornata invece sarà possibile visitare la Mostra di auto e moto d’epoca in Piazza Falcone e Borsellino, con la partecipazione delle associazioni Gruppo Fiat 500 “La Ciliegia” (Marano sul Panaro) e “2 e 4 ruote d’epoca” (Polinago).

Venerdì 12 agosto – 21.30

La Fiera verrà inaugurata da un evento di Fiorano Free Music, previsto alle 21.30 e intitolato “Antenna Uno Story”. La spezzanese doc Lara Mammi racconta la storia di Radio Antenna Uno, la vera radio libera degli anni ’70 nel nostro territorio.

Sabato 13 agosto – 21.30

Andrea Mingardi live: il patrimonio musicale emiliano, fra cultura, dialetto e ironia. I migliori successi della sua carriera, accompagnato da Maurizio Tirelli. Apre la serata la Benna Band, composta da musicisti di grande spessore, provenienti da varie esperienze decennali, alcuni come turnisti, altri in cover band. Susseguirsi di hit pop-rock, dagli anni ‘70 fino ai giorni nostri.

Domenica 14 agosto – 21.30

Con la sua consueta verve, Andrea Barbi racconta un viaggio attraverso storie di miti del mondo dei motori, con una fantastica band che interpreterà interamente il panorama musicale che valorizza quel mondo. Lo spettacolo vedrà immagini, filmati, citazioni e canzoni, parlando dei grandi miti che nello scorso secolo hanno costruito la storia della velocità.

Lunedì 15 agosto – 21.30

Torna lo spettacolo dei ricordi, dei tempi passati, il divertimento e la musica di Andàm a Vegg! Ospiti della serata: Rocco Borsalino Hypnotical Cabaret, la musica di Matteo Becucci da X Factor e Tale e Quale Show. A seguire alcuni dei protagonisti di tutte le edizioni; avremo Maurizio Marinelli (Il tedesco), Giuliana Cuoghi e le sue barzellette; Guido Silingardi, poeta di Fiorano; Vincenzo e Donato con racconti e il lavoro del tempo che fu. Ci accompagneranno le canzoni di Roberto Luppi. Conduce il giornalista Luigi Giuliani.

Martedì 16 agosto – 21.30

Omaggio a Tonino Cripezzi dell’amato complesso Camaleonti, e aprirà la serata il trio Progetto musica di Roberto Zanni.

Dato l’insediamento del Luna-park a Spezzano di Fiorano, è prevista la chiusura stradale al traffico (eccetto mezzi di soccorso e veicoli delle attrazioni) con divieto di sosta e rimozione forzata in Largo Morandi (bocciodromo) dalle ore 15.00 del 3 agosto alle ore 17.00 del 23 agosto: durante l’ultimo giorno è prevista anche la pulizia da parte di Hera dello spazio. A seguire, divieto di sosta con rimozione forzata per entrambi i lati di via Mondaini e del parcheggio davanti all’ingresso del bocciodromo, tra via Mondaini e via Statale dalle ore 7.00 alle ore 14.00 del 10 agosto e dalle ore 7.00 alle ore 14.00 del 17 agosto.