Il Comune di Albinea offrirà un nuovo e importante servizio a tutti i suoi cittadini. Lo farà grazie alla collaborazione, ratificata in una convenzione, con Federconsumatori. A partire dal 5 settembre infatti, al primo piano del municipio, sarà operativo uno sportello informativo a tutela del consumatore, gestito dall’associazione reggiana.

La volontà dell’amministrazione è promuovere la tutela dei diritti degli utenti di beni e servizi offrendo loro una serie di servizi tra cui: attività di ascolto e prima assistenza per contenziosi con gestori di telefonia, banche, assicurazioni, finanziarie, imprese commerciali e di servizio in genere; attività di prevenzione e informazione per ridurre il rischio di essere vittime di episodi di microcriminalità; attività di consulenza legale, ove richiesta.

Il servizio sarà attivo tutti i lunedì dalle 9 alle 12. Sarà possibile accedere allo sportello su prenotazione (si potrà prenotare l’appuntamento a partire dal 24 agosto) telefonando al numero 0522.433171 (da lunedì a venerdì dalle 9. alle 13.00 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì, dalle 15 alle 18)