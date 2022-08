Tante le novità per la Fiera del Parmigiano Reggiano di Casina. L’apertura avviene venerdì 5 agosto con la stipula del Patto per il Suolo che impegna i Consorzi di Bonifica dell’Emilia Centrale, Burana il Parco nazionale dell’Appennino e il Crpa (ma presto anche altri sottoscrittori) a promuovere le buone pratiche che si stanno sperimentando col progetto europeo Life agriCOlture.

Sabato 6 agosto, alle 10 con partenza dal Municipio, l’inaugurazione con le autorità locali e regionali, tra i quali il governatore Stefano Bonaccini, l’assessore Alessio Mammi e i vertici del Consorzio Parmigiano Reggiano guidato da Nicola Bertinelli. Previsto un breve momento di discussione aperto al pubblico.

Tra le novità di questa 56° edizione un gemellaggio gastronomico con i vini della Valpolicella. Compie dieci anni il Palio del Parmigiano Reggiano di Montagna, previsto lunedì 8 agosto alle 21 e condotto da Gabriele Arlotti e Loretta Domenichini: a partire da questa edizione oltre a premiare il Parmigiano Reggiano montagna di 24-26 mesi di stagionatura, eleggerà anche il re del miglior 40 mesi di montagna. Torna, dopo due anni di sosta a causa della pandemia, anche il premio “Città di Casina” per lo spettacolare taglio della forma in diretta, sempre lunedì sera nella serata live davanti al Municipio. Premi anche per il pubblico chiamato a indovinare il peso di una forma.

Sarà possibile seguire, con ospite e interviste, la diretta della Fiera su Radionova e Radiovetrina e sui social del Comune di Casina e di Redacon, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, quindi lunedì sera dalle 21, prima del gran finale con fuochi d’artificio.

Di seguito l’elenco delle latterie in gara al Palio del Parmigiano Reggiano e il programma. Per Reggio: San Pietro, San Giorgio, Migliara, Colline di Cigarello e Canossa, Garfagnolo, Casale di Bismantova, Cagnola, Fornacione, Colline di Selvapiana e Canossa, Collina, Minozzo, Quara, Tabiano, San Giovanni di Querciola, Cavola, Del Parco. Per Bologna: Canevaccia, Querciola, Pieve Roffeno. Per Modena: Cooperativa Casearia del Frignano, Rosola, San Lorenzo, Casola, Dismano, Iddiano. Per Parma: Neviano degli Arduini, Val d’Enza, Costa di Bazzano, Borgotaro, Pellegrino Formaggi, Rio Verde, San Martino.

PROGRAMMA

VENERDÌ 5 AGOSTO

ore 16 _ Castello di Sarzano Nell’ambito del progetto Scuola del Paesaggio del Parmigiano Reggiano di Montagna: – convegno “LIFE agriCOlture. Un patto per il Suolo per l’agricoltura dell’Appennino Emiliano” a seguire – inaugurazione della mostra “Una finestra sul tempo”, a cura di A. Curotti e F. Frignani

ore 21.30 _ Chiosco del Parco Pineta Concerto Acoustic Pit Stop live

SABATO 6 AGOSTO

ore 8.30 _ viale Caduti per la libertà e via Roma Apertura del mercato ambulante e agroalimentare lungo le vie del paese Stand del Parmigiano Reggiano dove puoi acquistare l’originale Parmigiano Reggiano di Montagna proveniente dalle 4 province produttrici

dalle ore 9 _ zona PEEP Dimostrazioni di discipline sportive cinofile: Dog Balance Fit CSEN e Hooper

ore 10.30 _ piazza IV Novembre Inaugurazione, alla presenza delle autorità, della 56^ Fiera del Parmigiano Reggiano prodotto di Montagna

dalle 17 alle 19 _ zona PEEP Laboratori e attività di gioco per bambini

dalle ore 18 _ zona Area Consorzio / ECU Mongolfiera: scopri il paesaggio dall’alto

ore 18.30 _ zona PEEP – Pole_Xtra, spettacolo di pole dance della scuola Pilates & Co ASD a seguire – Concerto Whole Tone Trio con Noe Tommasini

ore 21 _ piazza Agorà Concerto Fuori Controllo live band

DOMENICA 7 AGOSTO

ore 8.30 _ viale Caduti per la libertà e via Roma Apertura del mercato ambulante e agroalimentare lungo le vie del paese. Stand del Parmigiano Reggiano dove puoi acquistare l’originale Parmigiano Reggiano di Montagna proveniente dalle 4 province produttrici

dalle ore 9 _ zona PEEP Dimostrazioni di discipline sportive cinofile: Dog Balance Fit CSEN e Hooper

dalle 17 alle 19 _ zona PEEP Laboratori e attività di gioco per bambini

LUNEDI 8 AGOSTO

ore 21 _ piazza IV Novembre

– Premiazione della 10^ edizione del Palio Città di Casina, verrà premiato il miglior Formaggio di Montagna dell’annata sia per i 24 mesi, che per i 40 mesi. Conducono Gabriele Arlotti e Loretta Domenichini. Diretta su Radionova e Radiovetrina.

nel corso della serata

5^ Gara di taglio della forma, competizione tra casari

a seguire

– Premio mostra bonsai Helen Club

ore 21.30 _ zona PEEP

Sfilata di tutti gli esercenti di Casina

ore 23 _ zona Area Consorzio / ECU

Fuochi d’artificio