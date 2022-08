Contrasto al dissesto idrogeologico e diffusione di un nuovo e antico tipo di agricoltura che preservi ulteriormente il suolo e garantisca la riproduzione dei suoi fondamentali servizi ecosistemici sono gli obiettivi fondamentali alla base del progetto europeo Life AgriCOlture che si svolge negli Appennini di Reggio, Modena e Parma.

“Attraverso questo Patto apriamo un percorso che guarda alla principale sfida del futuro e che mira a coniugare la competitività e la grande sfida del cambiamento climatico che investe in pieno l’agricoltura – commenta Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco- emiliano, proponente del progetto assieme a Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Burana e con partner tecnico il Crpa -. Abbiamo coniugato imprenditorialità sul campo a studio e ricerca. Un progetto che grazie all’impegno degli agricoltori e a questo protocollo darà i suoi frutti anche oltre il suo termine”.

Così, venerdì 5 Agosto 2022, dalle ore 16.00 alle 18.00, si terrà presso il Castello di Sarzano di Casina (RE), nell’anteprima della Fiera del Parmigiano Reggiano, l’iniziativa dedicata alla presentazione e discussione del “Patto per il Suolo” di LIFE agriCOlture. Al centro dell’incontro la presentazione del Protocollo d’Intesa che dà corpo e contenuti al Patto.

“Le sistemazioni idrauliche che suggeriamo agli agricoltori – commenta Domenico Turazza, direttore del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale – vanno nella direzione di una tutela del paesaggio e contrasto al degrado del suolo, con aumento delle superfici fondiarie coltivabili e delle produzioni agricole. Sostenendo gli agricoltori con il Patto per il Suolo, Parco, Bonifiche – e presto, ci auguriamo, anche altri interlocutori – si impegnano a promuovere un nuovo tipo di governance sostenibile del suolo”.

Venerdì a Sarzano il primo intervento sarà curato da Francesca Moretti del Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano che condividerà, in anteprima, i contenuti del Patto per il Suolo. Maria Teresa Pacchioli, ricercatrice del Crpa, traccerà un quadro di sintesi del percorso pluriennale di diffusione dell’innovazione a sostegno dell’agricoltura della montagna. Luca Filippi, project manager di Life AgriCOlture, tratterà del primo importante risultato ascrivibile all’attività del Patto per il Suolo: la continuità dell’attività di Life AgriCOlture all’interno della Green Community “La Montagna del Latte”, di imminente avvio. Una tavola rotonda degli enti promotori del Patto per il Suolo concluderà la giornata cui seguirà l’inaugurazione della mostra “Una finestra sul tempo”. Evento all’interno del programma della Fiera del Parmigiano Reggiano di Casina (5-8 agosto 2022).

Programma

Ore 16:00 – Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 16:10 – Saluti

Stefano Costi, Sindaco del Comune di Casina

Ore 16:20 – Un patto per il Suolo per l’agricoltura dell’Appennino Emiliano. Il manifesto

Francesca Moretti, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

Ore 16:40 – Il percorso di co-creazione e diffusione dell’innovazione a supporto della resilienza delle

aziende agricole dell’Appennino reggiano

Maria Teresa Pacchioli, Centro Ricerche Produzioni Animali – CRPA

Ore 17:00 – I risultati di LIFE agriCOlture nella costruzione della Green Community “La montagna del latte”

Luca Filippi, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Project Manager Life agriCOlture

Ore 17:20 – Visione del video, prodotto da LIFE agriCOlture, “I custodi dell’Appennino”

Ore 17:25 – Conclusioni a cura della dirigenza politica degli Enti sottoscrittori il Patto per il Suolo

Ore 17:45 – Dibattito